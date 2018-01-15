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15.01.2018  22:39

Молодий форвард Динамо розповів про легенду клуба, український суржик та польську мову

Назарій Русин

Молодому нападнику Динамо Назарію Русину нескладно було влитися в колектив.

Про це розповів сам гравець

"Влитися в колектив було не важко. Думав, буде складніше", - зазначив Назарій.

"Усі пацани класні, підтримують на полі. Єдине, оскільки за паспортом я наймолодший, то ношу м'ячі", - продовжив форвард.

"Ніякої дідівщини. Хіба що Анатолійович (Олег Гусєв - ред.) напхати може. Але він у справі пхає. Анатолійович - справедливий", - зауважив нападник Динамо.

"Намагаюся суржиком говорити, щоб мене більш-менш розуміли, але всі гравці можуть перейти зі мною на українську", - сказав молодий футболіст.

"Польською мовою володію не вільно, але на предмет читати і говорити проблем не виникає. Від рідного Новояворівська до польського кордону 38 км", - цитує Русина Футбольний клуб.

Нагадаємо, що Русин дебютував 23 листопада 2017 року  в матчі Ліги Європи, вийшовши на заміну у поєдинку з албанським Скендербеу (2:3) на 71 хвилині замість Томаша Кендзьори і на 90+1 хвилині забив гол.

Також повідомлялося, що Динамо продовжило контракти з двома молодими футболістами.
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