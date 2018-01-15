440 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.01.2018 22:55
Президент Олімпіка: За Шабанова ми не отримали нічого
|Владислав Гельзін
Новачок Динамо Артем Шабанов перейшов до київского гранду безкоштовно.
Про це заявив президент Олімпіка Владислав Гельзін.
"Нічого за Шабанова ми не отримали. Це тривала дистанція і ми дивимося в майбутнє", - зауважив власник Олімпіка.
"У нас з Динамо є домовленість, що в разі вдалого продажу Шабанова, ми будемо мати від угоди певний відсоток", - цитує Гельзіна Footboom.
Нагадаємо, що на початку року Шабанов став гравцем Динамо.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
15.01.2018
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua