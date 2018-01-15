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15.01.2018  22:55

Президент Олімпіка: За Шабанова ми не отримали нічого

Владислав Гельзін

Новачок Динамо Артем Шабанов перейшов до київского гранду безкоштовно.

Про це заявив президент Олімпіка Владислав Гельзін.

"Нічого за Шабанова ми не отримали. Це тривала дистанція і ми дивимося в майбутнє", - зауважив власник Олімпіка.

"У нас з Динамо є домовленість, що в разі вдалого продажу Шабанова, ми будемо мати від угоди певний відсоток", - цитує Гельзіна Footboom.

Нагадаємо, що на початку року Шабанов став гравцем Динамо.
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