Нападник Барселони назвав фаворитів майбутьнього Мундіалю

Луїс Суарес

Головним фаворитами чемпіонату світу 2018 року є Німеччина, Іспанія та Франція.

Таку думку висловив нападник Барселони та збірної Уругваю Луїс Суарес виданню Maxifoot.

"Думаю, на ЧС-2018 є багато фаворитів. Звичайно, європейські команди у цьому списку. Перш за все, це збірна Німеччини, яка є чинним чемпіоном світу. Іспанія зараз грає на чудовому рівні", - зазначив форвард.

"Мені також подобаються французи. У них у складі багато хороших молодих гравців. Думаю, на ЧС-2018 вони захочуть виступити максимально добре. Звісно, потім йдуть Аргентина, Бразилія та Уругвай", – цитує Суареса Футбол 24.

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Збірна Уругваю потрапила до квартету А, де її сурниками будуть збірні Росії, Єгипту та Саудівської Аравії.