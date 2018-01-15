Нападник Барселони назвав фаворитів майбутьнього Мундіалю
|Луїс Суарес
Головним фаворитами чемпіонату світу 2018 року є Німеччина, Іспанія та Франція.
Таку думку висловив нападник Барселони та збірної Уругваю Луїс Суарес виданню Maxifoot.
"Думаю, на ЧС-2018 є багато фаворитів. Звичайно, європейські команди у цьому списку. Перш за все, це збірна Німеччини, яка є чинним чемпіоном світу. Іспанія зараз грає на чудовому рівні", - зазначив форвард.
"Мені також подобаються французи. У них у складі багато хороших молодих гравців. Думаю, на ЧС-2018 вони захочуть виступити максимально добре. Звісно, потім йдуть Аргентина, Бразилія та Уругвай", – цитує Суареса Футбол 24.
Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.
Збірна Уругваю потрапила до квартету А, де її сурниками будуть збірні Росії, Єгипту та Саудівської Аравії.
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