Бетіс у драматичному поєдинку переміг Леганес. Матч 19-го туру чемпіонату Іспанії
|Рубен Кастро приніс перемогу Бетісу
В 19 турі Ла Ліги Бетіс вдома переміг Леганес (3:2).
Вже на 20-й хвилині нападник господарів Телью відкрив рахунок, а на 40-й Хоакін його подвоїв.
Але до честі гостей, вони змогли переломити хід гри і зрівняти рахунок.
Спочатку на 44-й хвилині Гумбау відквитав один м'яч, а а на 71 Ерасо зробив рахуонк рівним.
Але все-таки господарі змогли вирвати перемогу і здобути 3 очка.
Переможний гол з пенальті забив Рубен Кастро на 82-й хвилині.
Чемпіонат Іспанії
19-й тур
15 січня
Бетіс - Леганес 2:0 (2:1)
Голи: 1:0 - 20 Телью, 2:0 - Хоакін, 2:1 - 44 Гумбау, 2:2 - 71 Ерасо, 3:2 - 82, пенальті Кастро
FINAL #RealBetisLeganés 3-2— LaLiga (@LaLiga) 15 січня 2018 р.
¡El Real Betis enlaza su segunda victoria consecutiva en #LaLigaSantander! pic.twitter.com/jlHrugFhpJ
Нагадаємо, що напередодні Барселона перемогла Реал Сосьєдад, а Реал сенсаційно поступився Вільяреалу.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|16
|3
|0
|52-9
|51
|2
|Атлетико
|19
|12
|6
|1
|28-8
|42
|3
|Валенсія
|19
|12
|4
|3
|40-19
|40
|4
|Реал
|18
|9
|5
|4
|32-17
|32
|+1
|5
|Вільяреал
|19
|9
|4
|6
|26-21
|31
|-1
|6
|Севілья
|19
|9
|2
|8
|23-28
|29
|+3
|7
|Бетіс
|19
|8
|3
|8
|33-36
|27
|-1
|8
|Ейбар
|19
|8
|3
|8
|24-31
|27
|+2
|9
|Хетафе
|19
|7
|5
|7
|23-18
|26
|+3
|10
|Жирона
|19
|7
|5
|7
|28-28
|26
|+4
|11
|Сельта
|19
|7
|4
|8
|33-27
|25
|-4
|12
|Атлетик
|19
|6
|7
|6
|21-20
|25
|-4
|13
|Леганес
|18
|7
|3
|8
|15-17
|24
|14
|Еспаньол
|19
|6
|6
|7
|16-22
|24
|-3
|15
|Реал Сосьєдад
|19
|6
|5
|8
|33-34
|23
|16
|Леванте
|19
|3
|9
|7
|15-26
|18
|+1
|17
|Алавес
|19
|6
|0
|13
|14-27
|18
|-1
|18
|Депортиво
|19
|4
|4
|11
|21-37
|16
|19
|Малага
|19
|3
|2
|14
|13-33
|11
|20
|Лас-Пальмас
|19
|3
|2
|14
|14-46
|11
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