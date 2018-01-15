Бетіс у драматичному поєдинку переміг Леганес. Матч 19-го туру чемпіонату Іспанії

Рубен Кастро приніс перемогу Бетісу

В 19 турі Ла Ліги Бетіс вдома переміг Леганес (3:2).

Вже на 20-й хвилині нападник господарів Телью відкрив рахунок, а на 40-й Хоакін його подвоїв.

Але до честі гостей, вони змогли переломити хід гри і зрівняти рахунок.

Спочатку на 44-й хвилині Гумбау відквитав один м'яч, а а на 71 Ерасо зробив рахуонк рівним.

Але все-таки господарі змогли вирвати перемогу і здобути 3 очка.

Переможний гол з пенальті забив Рубен Кастро на 82-й хвилині.

Чемпіонат Іспанії

19-й тур

15 січня

Бетіс - Леганес 2:0 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Телью, 2:0 - Хоакін, 2:1 - 44 Гумбау, 2:2 - 71 Ерасо, 3:2 - 82, пенальті Кастро

Нагадаємо, що напередодні Барселона перемогла Реал Сосьєдад, а Реал сенсаційно поступився Вільяреалу.