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15.01.2018  23:52

Бетіс у драматичному поєдинку переміг Леганес. Матч 19-го туру чемпіонату Іспанії

Рубен Кастро приніс перемогу Бетісу

В 19 турі Ла Ліги Бетіс вдома переміг Леганес (3:2).

Вже на 20-й хвилині нападник господарів Телью відкрив рахунок, а на 40-й Хоакін його подвоїв.

Але до честі гостей, вони змогли переломити хід гри і зрівняти рахунок.

Спочатку на 44-й хвилині Гумбау відквитав один м'яч, а а на 71 Ерасо зробив рахуонк рівним.

Але все-таки господарі змогли вирвати перемогу і здобути 3 очка.

Переможний гол з пенальті забив Рубен Кастро на 82-й хвилині.

Чемпіонат Іспанії

19-й тур

15 січня

Бетіс - Леганес 2:0 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Телью, 2:0 - Хоакін, 2:1 - 44 Гумбау, 2:2 - 71 Ерасо, 3:2 - 82, пенальті Кастро

Нагадаємо, що напередодні Барселона перемогла Реал Сосьєдад, а Реал сенсаційно поступився Вільяреалу.

    І В Н П М О
  1 Барселона 19 16 3 0 52-9 51
  2 Атлетико 19 12 6 1 28-8 42
  3 Валенсія 19 12 4 3 40-19 40
  4 Реал 18 9 5 4 32-17 32
+1 5 Вільяреал 19 9 4 6 26-21 31
-1 6 Севілья 19 9 2 8 23-28 29
+3 7 Бетіс 19 8 3 8 33-36 27
-1 8 Ейбар 19 8 3 8 24-31 27
+2 9 Хетафе 19 7 5 7 23-18 26
+3 10 Жирона 19 7 5 7 28-28 26
+4 11 Сельта 19 7 4 8 33-27 25
-4 12 Атлетик 19 6 7 6 21-20 25
-4 13 Леганес 18 7 3 8 15-17 24
  14 Еспаньол 19 6 6 7 16-22 24
-3 15 Реал Сосьєдад 19 6 5 8 33-34 23
  16 Леванте 19 3 9 7 15-26 18
+1 17 Алавес 19 6 0 13 14-27 18
-1 18 Депортиво 19 4 4 11 21-37 16
  19 Малага 19 3 2 14 13-33 11
  20 Лас-Пальмас 19 3 2 14 14-46 11

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