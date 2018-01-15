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15.01.2018  23:59

Манчестер Юнайтед розгромив Сток Сіті в 23 турі чемпіонату Англії

Ромелу Лукаку

В 23 турі англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Юнайтед вдома впевнено переміг Сток Сіті (3:0).

Голами за манкуніанців відзначилися Валенсія (9), Мартіаль (38), та Лукаку (72).

Після цієї перемоги підопічні Жозе Моурінью повернулися на 2-гу сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат Англії

23 тур

15 січня

Манчестер Юнайтед - Сток Сіті 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 9 Валенсія, 2:0 - 38 Мартіаль, 3:0 - 72 Лукаку

Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль в надвидовищній грі переміг МанСіті.

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 23 20 2 1 67-17 62
  2 Манчестер Юнайтед 23 15 5 3 48-16 50
+1 3 Ліверпуль 23 13 8 2 54-28 47
-1 4 Челсі 23 14 5 4 41-16 47
  5 Тоттенгем 23 13 5 5 46-21 44
  6 Арсенал 23 11 6 6 41-30 39
  7 Бернлі 23 9 7 7 19-20 34
  8 Лестер 23 8 7 8 34-32 31
  9 Евертон 23 7 6 10 25-38 27
  10 Вотфорд 23 7 5 11 33-42 26
+4 11 Вест Гем 23 6 7 10 29-41 25
+2 12 Крістал Пелас 23 6 7 10 21-33 25
+3 13 Борнмут 23 6 6 11 24-35 24
-3 14 Гаддерсфілд 23 6 6 11 19-39 24
-2 15 Ньюкасл 23 6 5 12 21-31 23
-4 16 Брайтон 23 5 8 10 17-29 23
  17 Саутгемптон 23 4 9 10 23-34 21
  18 Сток Сіті 23 5 5 13 23-50 20
  19 Вест Бромвіч 23 3 10 10 18-30 19
  20 Свонсі 23 4 5 14 14-35 17

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