Манчестер Юнайтед розгромив Сток Сіті в 23 турі чемпіонату Англії

В 23 турі англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Юнайтед вдома впевнено переміг Сток Сіті (3:0).

Голами за манкуніанців відзначилися Валенсія (9), Мартіаль (38), та Лукаку (72).

Після цієї перемоги підопічні Жозе Моурінью повернулися на 2-гу сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат Англії

23 тур

15 січня

Манчестер Юнайтед - Сток Сіті 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 9 Валенсія, 2:0 - 38 Мартіаль, 3:0 - 72 Лукаку

Man Utd go 7️⃣ unbeaten in the #PL with a convincing win over Stoke#MUNSTK pic.twitter.com/VmQzbpSJJc