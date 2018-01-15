205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.01.2018 23:59
Манчестер Юнайтед розгромив Сток Сіті в 23 турі чемпіонату Англії
|Ромелу Лукаку
В 23 турі англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Юнайтед вдома впевнено переміг Сток Сіті (3:0).
Голами за манкуніанців відзначилися Валенсія (9), Мартіаль (38), та Лукаку (72).
Після цієї перемоги підопічні Жозе Моурінью повернулися на 2-гу сходинку турнірної таблиці.
Чемпіонат Англії
23 тур
15 січня
Манчестер Юнайтед - Сток Сіті 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 9 Валенсія, 2:0 - 38 Мартіаль, 3:0 - 72 Лукаку
Man Utd go 7️⃣ unbeaten in the #PL with a convincing win over Stoke#MUNSTK pic.twitter.com/VmQzbpSJJc— Premier League (@premierleague) 15 січня 2018 р.
Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль в надвидовищній грі переміг МанСіті.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|23
|20
|2
|1
|67-17
|62
|2
|Манчестер Юнайтед
|23
|15
|5
|3
|48-16
|50
|+1
|3
|Ліверпуль
|23
|13
|8
|2
|54-28
|47
|-1
|4
|Челсі
|23
|14
|5
|4
|41-16
|47
|5
|Тоттенгем
|23
|13
|5
|5
|46-21
|44
|6
|Арсенал
|23
|11
|6
|6
|41-30
|39
|7
|Бернлі
|23
|9
|7
|7
|19-20
|34
|8
|Лестер
|23
|8
|7
|8
|34-32
|31
|9
|Евертон
|23
|7
|6
|10
|25-38
|27
|10
|Вотфорд
|23
|7
|5
|11
|33-42
|26
|+4
|11
|Вест Гем
|23
|6
|7
|10
|29-41
|25
|+2
|12
|Крістал Пелас
|23
|6
|7
|10
|21-33
|25
|+3
|13
|Борнмут
|23
|6
|6
|11
|24-35
|24
|-3
|14
|Гаддерсфілд
|23
|6
|6
|11
|19-39
|24
|-2
|15
|Ньюкасл
|23
|6
|5
|12
|21-31
|23
|-4
|16
|Брайтон
|23
|5
|8
|10
|17-29
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|4
|9
|10
|23-34
|21
|18
|Сток Сіті
|23
|5
|5
|13
|23-50
|20
|19
|Вест Бромвіч
|23
|3
|10
|10
|18-30
|19
|20
|Свонсі
|23
|4
|5
|14
|14-35
|17
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