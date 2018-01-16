Шахтар з новачком у складі провів перше тренування в новому році
|ФК Шахтар
Донецький Шахтар провів першу тренування на перших передсезонних зборах, які проходять в турецькому Белеку.
Вечірня сесія тривала 90 хвилин. Розминку й квадрати змінило відпрацювання контролю м’яча за різних ігрових ситуацій, а потім футболісти розділились на три команди і провели міні-турнір на половині поля. Завершилося заняття серією вправ для м’язів преса.
25 гравців, за винятком Максима Малишева, який працює індивідуально, взяли участь у першому тренуванні в Туреччині. Зазначимо, що в загальній групі перебував і новачок Шахтаря Додо, а також Сергій Кривцов, відновившись після травми коліна.
Завтра вранці гірники продовжуватимуть підготовку до весняної частини сезону, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, що Фонсека на перший збір Шахтаря взяв 26 футболістів.
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