Шахтар з новачком у складі провів перше тренування в новому році

ФК Шахтар

Донецький Шахтар провів першу тренування на перших передсезонних зборах, які проходять в турецькому Белеку.

Вечірня сесія тривала 90 хвилин. Розминку й квадрати змінило відпрацювання контролю м’яча за різних ігрових ситуацій, а потім футболісти розділились на три команди і провели міні-турнір на половині поля. Завершилося заняття серією вправ для м’язів преса.

25 гравців, за винятком Максима Малишева, який працює індивідуально, взяли участь у першому тренуванні в Туреччині. Зазначимо, що в загальній групі перебував і новачок Шахтаря Додо, а також Сергій Кривцов, відновившись після травми коліна.

Завтра вранці гірники продовжуватимуть підготовку до весняної частини сезону, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Фонсека на перший збір Шахтаря взяв 26 футболістів.