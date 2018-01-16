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16.01.2018  17:55

В Англії повідомили, коли гравець Шахтаря перейде у Ман Сіті

 Фред (№ 8) під час зустрічі Шахтаря та Ман Сіті у Лізі чемпіонів

Півзахисник Шахтаря Фред стане гравцем англійського Манчестер Сіті до старту чемпіонату світу-2018.

За даними The Telegraph, наразі менеджери Ман Сіті працюють на здійсненням трансферу. У клубі поставили за мету завершити перехід центрхава донеччан до старту Мундіалю 14 червня. 

Повідомляється, що Фред розглядається тренером Сіті Хосепом Гвардіолою як довгострокова та надійна заміна для колишнього гірника Фернандінью та екс-гравця донецького Металурга Яя Туре. 

Раніше сам Фред заявив, що його агенти не ведуть переговори із Ман Сіті, а згодом стало відомо, що бразилець підписав новий контракт із Шахтарем.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті готовий витратити на Фреда майже 34 мільйони євро.

 
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