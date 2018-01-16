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16.01.2018  18:22

Названо клуб УПЛ, який не зможе виїхати на закордонні збори

 ФК Зірка

Зірка з Кропивницького не зможе виїхати на закордонні збори для підготовки до другої частини сезону-2017/18.

Про це повідомляє СпортАрена.

За інформацією видання, 9-а команда УПЛ буде тренуватися у Кропивницькому через фінансові проблеми.

Повідомляється, що крім боргів перед футболістами, Зірка винна ще й персоналу, тому витрати на виїзд у Туреччину чи будь-яку іншу країну, не планується. 

Раніше повідомлялося, що із відпустки до табору команди прибули не всі футболісти Зірки.

Як повідомлялося раніше Зірка має проблеми з виплатою заробітних плат.
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