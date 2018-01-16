724 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.01.2018 18:22
Названо клуб УПЛ, який не зможе виїхати на закордонні збори
|ФК Зірка
Зірка з Кропивницького не зможе виїхати на закордонні збори для підготовки до другої частини сезону-2017/18.
Про це повідомляє СпортАрена.
За інформацією видання, 9-а команда УПЛ буде тренуватися у Кропивницькому через фінансові проблеми.
Повідомляється, що крім боргів перед футболістами, Зірка винна ще й персоналу, тому витрати на виїзд у Туреччину чи будь-яку іншу країну, не планується.
Раніше повідомлялося, що із відпустки до табору команди прибули не всі футболісти Зірки.
Як повідомлялося раніше Зірка має проблеми з виплатою заробітних плат.
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