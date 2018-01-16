Екс-півзахисник Дніпра залишив Чорноморець

Сергій Політило

Півзахисник Сергій Політило більше не є гравцем Чорноморця.

У цьому сезоні він зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ і віддав 2 гольові передачі, пише "UA-Футбол".

Раніше була інформація, що Антонов і Політило поки не розірвали контракти з Чорноморцем.

Також повідомлялося, що Чорноморець покинули ще два футболіста.