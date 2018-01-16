164 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.01.2018 19:03
Екс-півзахисник Дніпра залишив Чорноморець
|Сергій Політило
Півзахисник Сергій Політило більше не є гравцем Чорноморця.
У цьому сезоні він зіграв за одеситів в 17 матчах УПЛ і віддав 2 гольові передачі, пише "UA-Футбол".
Раніше була інформація, що Антонов і Політило поки не розірвали контракти з Чорноморцем.
Також повідомлялося, що Чорноморець покинули ще два футболіста.
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