Тимощук розповів, як запускав свою футболку у космос
|Анатолій Тимощук
Футболка екс-гравця збірної України Анатолія Тимощука побувала на орбіті.
Про це сайту УЄФА розповів сам спортсмен.
"Мова про мою чемпіонську футбоку. Після матчу з Сатурном в Раменському у нас разом з ще одним другом, через якого я спілкуюся з Юрієм Маленченком (космонавтом, - ред.), виникла ідея відправити мою футболку в космос", - сказав він.
"Ми красиво упакували футболку, і Юрій взяв її з собою на орбіту, хоча у космонавтів дуже обмежена кількість особистих речей. Йому довелося заради цього чимось пожертвувати", - зазначив Анатолій.
За словами футболіста, ця футболка в даний час зберігається в банку в Німеччині.
"Її підписано усіма космонавтами, хто перебував тоді на станції. Моя футболка, можливо, стала першою, що побувала в космосі", - підсумував Тимощук.
Як відомо, Тимощук став чемпіоном Росії в складі Зеніту в сезоні 2014-2015.
Раніше була інформація, що Тимощук у Росії тренує команду попів.
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