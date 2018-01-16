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16.01.2018  19:38

Тимощук розповів, як запускав свою футболку у космос

Анатолій Тимощук

Футболка екс-гравця збірної України Анатолія Тимощука побувала на орбіті.

Про це сайту УЄФА розповів сам спортсмен.

"Мова про мою чемпіонську футбоку. Після матчу з Сатурном в Раменському у нас разом з ще одним другом, через якого я спілкуюся з Юрієм Маленченком (космонавтом, - ред.), виникла ідея відправити мою футболку в космос", - сказав він.

"Ми красиво упакували футболку, і Юрій взяв її з собою на орбіту, хоча у космонавтів дуже обмежена кількість особистих речей. Йому довелося заради цього чимось пожертвувати", - зазначив Анатолій.

За словами футболіста, ця футболка в даний час зберігається в банку в Німеччині.

"Її підписано усіма космонавтами, хто перебував тоді на станції. Моя футболка, можливо, стала першою, що побувала в космосі", - підсумував Тимощук.

Як відомо, Тимощук став чемпіоном Росії в складі Зеніту в сезоні 2014-2015.

Раніше була інформація, що Тимощук у Росії тренує команду попів.
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