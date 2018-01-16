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16.01.2018  22:50

Бразильський чарівник Роналдінью офіційно завершив кар'єру

Роналдінью

Колишній півзахисник Барселони і збірної Бразилії Роналдінью офіційно завершив ігрову кар'єру.

Про це gazetaesportiva.com повідомив його брат і агент Роберто де Ассіш.

"Він завершив кар'єру. Все скінчено. Ми хочемо організувати щось значне після чемпіонату світу в Росії, ймовірно, в серпні", - сказав він.

"Ми проведемо різноманітні заходи в Бразилії, Європі та Азії. І, звичайно ж, ми проведемо матч за участю збірної Бразилії. У мене поки немає подробиць, але ми вже складаємо розклад", - підсумував де Ассіш.

Раніше повідомлялося, що Роналдінью вирішив податися в політику.

В 2016-му році Роналдінью залишив індійську лігу з футзалу заради Паралімпіади.
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