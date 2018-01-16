367 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.01.2018 23:15
Кравець провів перше тренування в новому клубі. ФОТО
|Артем Кравець
Український форвард Кайсеріспора Артем Кравець 16-го січня провів перше тренування в турецькому клубі.
Про це пише Твіттер команди.
📌#ArtemKravets'in de katılımıyla takımımız hazırlıklarını eksiksiz sürdürdü.#Kayserispor pic.twitter.com/n0VtgHZHv8— Kayserispor (@KayserisporFK) 16 січня 2018 р.
Нагадаємо, що Кравець підписав з Кайсеріспором контракт терміном на 3,5 року.
Раніше була інформація, що в Туреччині впевнені, що український форвард допоможе Кайсеріспору боротися за титул.
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