Кравець провів перше тренування в новому клубі. ФОТО

Артем Кравець

Український форвард Кайсеріспора Артем Кравець 16-го січня провів перше тренування в турецькому клубі.

Про це пише Твіттер команди.

Нагадаємо, що Кравець підписав з Кайсеріспором контракт терміном на 3,5 року.

Раніше була інформація, що в Туреччині впевнені, що український форвард допоможе Кайсеріспору боротися за титул.