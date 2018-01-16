284 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.01.2018 23:37
Півзахисник Шахтаря може перейти в Олімпік
|Сергій Вакуленко
Півзахисник Шахтаря Сергій Вакуленко може продовжити кар'єру в Олімпіку на правах оренди.
Клуби знаходяться в стадії переговорів. У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з Олімпіком договір про оренду як мінімум до кінця сезону.
Першу частину поточного сезону українець провів в складі Маріуполя, за який провів 15 матчів і забив 3 голи, пише Footboom.
Раніше повідомлялося, що Олімпік попрощався ще з двома футболістами.
Також була інформація, що в Олімпіку на перегляді з'явилися нові футболісти.
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