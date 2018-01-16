Півзахисник Шахтаря може перейти в Олімпік

Сергій Вакуленко

Півзахисник Шахтаря Сергій Вакуленко може продовжити кар'єру в Олімпіку на правах оренди.

Клуби знаходяться в стадії переговорів. У разі успішних переговорів 24-річний хавбек може підписати з Олімпіком договір про оренду як мінімум до кінця сезону.

Першу частину поточного сезону українець провів в складі Маріуполя, за який провів 15 матчів і забив 3 голи, пише Footboom.

Раніше повідомлялося, що Олімпік попрощався ще з двома футболістами.

Також була інформація, що в .