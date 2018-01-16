Ніцца не втримала перемогу в грі з Монако. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Франції
Монако на останніх хвилинах вдалося врятуватися від поразки в грі проти Ніцци в матчі 21-го туру французької Ліги 1.
Нагадаємо, Сент-Етьєн виграв у Тулузи, а Нант поступився ПСЖ в 20-му турі.
Чемпіонат Франції
21-й тур
16 січня
Бордо – Кан 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 – 89, пенальті Сантіні, 0:2 – 90 Роделен.
Марсель – Страсбур 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 79 Н`Жи, 2:0 – 87 Пайєт.
90'+4 Terminé. La fin de match aura été fatale au Racing. Malgré une grande rigueur défensive, les Strasbourgeois ont craqué à deux reprises face aux assauts marseillais (79', 87'). Il faudra réagir dès samedi 🆚 @DFCO_Officiel.— RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 16 січня 2018 р.
🔴 #OMRCSA (2-0) #UnSeulAmour pic.twitter.com/EPCZYN7W12
Монако – Ніцца 2:2 (1:0, 1:2)
Голи: 1:0 – 33 Діакабі, 1:1 – 47 Балотеллі, 1:2 – 68 Балотеллі, 2:2 – 90 Фалькао
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|17
|2
|1
|59-15
|53
|+2
|2
|Марсель
|21
|13
|5
|3
|43-22
|44
|-1
|3
|Монако
|21
|13
|4
|4
|48-21
|43
|-1
|4
|Ліон
|20
|12
|6
|2
|47-21
|42
|5
|Нант
|20
|10
|3
|7
|18-19
|33
|6
|Ніцца
|21
|9
|4
|8
|27-31
|31
|7
|Генгам
|20
|8
|5
|7
|23-24
|29
|8
|Монпельє
|20
|6
|9
|5
|17-13
|27
|+3
|9
|Кан
|21
|8
|3
|10
|14-22
|27
|-1
|10
|Діжон
|20
|7
|4
|9
|29-34
|25
|-1
|11
|Ренн
|20
|7
|4
|9
|24-29
|25
|-1
|12
|Страсбур
|21
|6
|6
|9
|24-35
|24
|13
|Бордо
|21
|6
|5
|10
|23-31
|23
|14
|Сент-Етьєн
|20
|6
|5
|9
|20-33
|23
|15
|Лілль
|20
|6
|4
|10
|18-30
|22
|16
|Ам'єн
|20
|6
|3
|11
|16-22
|21
|17
|Труа
|20
|6
|3
|11
|20-28
|21
|18
|Анже
|20
|3
|10
|7
|22-30
|19
|19
|Тулуза
|20
|5
|4
|11
|18-29
|19
|20
|Метц
|20
|3
|3
|14
|14-35
|12
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