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16.01.2018  23:54

Ніцца не втримала перемогу в грі з Монако. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Франції

 

Монако на останніх хвилинах вдалося врятуватися від поразки в грі проти Ніцци в матчі 21-го туру французької Ліги 1.

Нагадаємо, Сент-Етьєн виграв у Тулузи, а Нант поступився ПСЖ в 20-му турі.

Чемпіонат Франції

21-й тур

16 січня

Бордо – Кан 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 89, пенальті Сантіні, 0:2 – 90 Роделен.

Марсель – Страсбур 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 79 Н`Жи, 2:0 – 87 Пайєт.

Монако – Ніцца 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 33 Діакабі, 1:1 – 47 Балотеллі, 1:2 – 68 Балотеллі, 2:2 – 90 Фалькао 

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 20 17 2 1 59-15 53
+2 2 Марсель 21 13 5 3 43-22 44
-1 3 Монако 21 13 4 4 48-21 43
-1 4 Ліон 20 12 6 2 47-21 42
  5 Нант 20 10 3 7 18-19 33
  6 Ніцца 21 9 4 8 27-31 31
  7 Генгам 20 8 5 7 23-24 29
  8 Монпельє 20 6 9 5 17-13 27
+3 9 Кан 21 8 3 10 14-22 27
-1 10 Діжон 20 7 4 9 29-34 25
-1 11 Ренн 20 7 4 9 24-29 25
-1 12 Страсбур 21 6 6 9 24-35 24
  13 Бордо 21 6 5 10 23-31 23
  14 Сент-Етьєн 20 6 5 9 20-33 23
  15 Лілль 20 6 4 10 18-30 22
  16 Ам'єн 20 6 3 11 16-22 21
  17 Труа 20 6 3 11 20-28 21
  18 Анже 20 3 10 7 22-30 19
  19 Тулуза 20 5 4 11 18-29 19
  20 Метц 20 3 3 14 14-35 12
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