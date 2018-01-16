Ніцца не втримала перемогу в грі з Монако. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Франції

Монако на останніх хвилинах вдалося врятуватися від поразки в грі проти Ніцци в матчі 21-го туру французької Ліги 1.

Нагадаємо, Сент-Етьєн виграв у Тулузи, а Нант поступився ПСЖ в 20-му турі.

Чемпіонат Франції

21-й тур

16 січня

Бордо – Кан 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 89, пенальті Сантіні, 0:2 – 90 Роделен.

Марсель – Страсбур 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 79 Н`Жи, 2:0 – 87 Пайєт.

90'+4 Terminé. La fin de match aura été fatale au Racing. Malgré une grande rigueur défensive, les Strasbourgeois ont craqué à deux reprises face aux assauts marseillais (79', 87'). Il faudra réagir dès samedi 🆚 @DFCO_Officiel.



🔴 #OMRCSA (2-0) #UnSeulAmour pic.twitter.com/EPCZYN7W12 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 16 січня 2018 р.

Монако – Ніцца 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 33 Діакабі, 1:1 – 47 Балотеллі, 1:2 – 68 Балотеллі, 2:2 – 90 Фалькао