Малиновський зробив асист в матчі чемпіонату Бельгії

Руслан Малиновський

Український півзахисник Генка Руслан Малиновський зробив асист в матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії проти Остенде - 2:1.

24-річний хавбек вийшов на поле з перших хвилин і відіграв весь матч.

На 32-й хвилині українець віддав гольовий пас на Маркуса Інгвартсена.

Раніше повідомлялося, що Малиновський отримав звання найкращого гравця кубкового матчу Генка.