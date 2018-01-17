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17.01.2018  00:11

Малиновський зробив асист в матчі чемпіонату Бельгії

Руслан Малиновський

Український півзахисник Генка Руслан Малиновський зробив асист в матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії проти Остенде - 2:1.

24-річний хавбек вийшов на поле з перших хвилин і відіграв весь матч.

На 32-й хвилині українець віддав гольовий пас на Маркуса Інгвартсена.

Раніше повідомлялося, що Малиновський отримав звання найкращого гравця кубкового матчу Генка.
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