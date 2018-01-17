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17.01.2018  00:22

Лестер і Вест Гем вийшли до 1/16 фіналу Кубку Англії. Інші матчі

 

Кубок Англії

1/32 фіналу

16 січня

Шеффілд Венсдей – Карлайл Юнайтед 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 28 Матіаш, 2:0 – 66 Нухіу.

Менсфілд – Кардіфф 1:4 (1:1, 0:3)

Голи: 0:1 – 34 Манга, 1:1 – 35 Роуз, 1:2 – 66 Хойлетт, 1:3 – 71 Пілкінгтон, 1:4 – 89 Хойлетт.

Лестер – Флітвуд Таун 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 43 Іхеаначо, 2:0 – 77 Іхеаначо.

Редінг – Стівенейдж 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 32 Бедварссон, 2:0 – 44 Бедварссон, 3:0 – 64 Бедварссон.

Вест Гем – Шрусбері 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 112 Берк.


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