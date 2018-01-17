142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 00:22
Лестер і Вест Гем вийшли до 1/16 фіналу Кубку Англії. Інші матчі
Кубок Англії
1/32 фіналу
16 січня
Шеффілд Венсдей – Карлайл Юнайтед 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 28 Матіаш, 2:0 – 66 Нухіу.
Менсфілд – Кардіфф 1:4 (1:1, 0:3)
Голи: 0:1 – 34 Манга, 1:1 – 35 Роуз, 1:2 – 66 Хойлетт, 1:3 – 71 Пілкінгтон, 1:4 – 89 Хойлетт.
Лестер – Флітвуд Таун 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 43 Іхеаначо, 2:0 – 77 Іхеаначо.
.@Gerry_Taggart gives his full-time verdict on #LeiFle.— Leicester City (@LCFC) 16 січня 2018 р.
You can Listen to live post-match reaction on https://t.co/RY4JEGCsE7 now. pic.twitter.com/mMWGTD1sYa
Редінг – Стівенейдж 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 32 Бедварссон, 2:0 – 44 Бедварссон, 3:0 – 64 Бедварссон.
Вест Гем – Шрусбері 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 112 Берк.
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
16.01.2018
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua