Лестер і Вест Гем вийшли до 1/16 фіналу Кубку Англії. Інші матчі

Кубок Англії

1/32 фіналу

16 січня

Шеффілд Венсдей – Карлайл Юнайтед 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 28 Матіаш, 2:0 – 66 Нухіу.

Менсфілд – Кардіфф 1:4 (1:1, 0:3)

Голи: 0:1 – 34 Манга, 1:1 – 35 Роуз, 1:2 – 66 Хойлетт, 1:3 – 71 Пілкінгтон, 1:4 – 89 Хойлетт.

Лестер – Флітвуд Таун 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 43 Іхеаначо, 2:0 – 77 Іхеаначо.

