250 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 17:45
Майно Металіста конфісковане державою
|Стадіон Металіст
Держава конфіскувала майно ФК Металіст Харків на суму 65 млн доларів США в рамках процедури спецконфіскації активів оточення колишнього президента Віктора Януковича.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.
"З них 88 млн доларів та 577 млн грн в грошовій формі, 65 млн доларів – майно футбольного клубу Металіст і 1,5 млн грн – ОВДП", – цитує Луценка Футбол 24.
Також прокурор зазначив, що наразі банки, які можуть виконувати рішення по спецконфіскації самостійно, готові робити це лише через приписи державної виконавчої служби.
У зв'язку з цим він просить прем'єр-міністра взяти під особистий контроль діяльність Державної виконавчої служби у цьому питанні.
Раніше повідомлялося, що Арена Львів може перейти під опіку облради.
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