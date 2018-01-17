Екс-динамівець відзначився асистом в матчі Кубку Туреччини

Дмитро Коркішко

Вихованець київского Динамо Дмитро Коркішко, який наразі є гравцем Гіресунспор, відзначився гольовою передачею в Кубковій грі проти Істанбул Башакшехір.

Відзначимо, що українець вийшов у стартовому складі, а асист припав на 25-у хвилину.

Гра триває, рахунок на разі 1:1.

Нагадаємо, що Коркішко став гравцем турецького клуба влітку 2017 року, перейшовши з одеського Чорноморця.