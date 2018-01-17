164 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 18:14
Екс-динамівець відзначився асистом в матчі Кубку Туреччини
|Дмитро Коркішко
Вихованець київского Динамо Дмитро Коркішко, який наразі є гравцем Гіресунспор, відзначився гольовою передачею в Кубковій грі проти Істанбул Башакшехір.
Відзначимо, що українець вийшов у стартовому складі, а асист припав на 25-у хвилину.
Гра триває, рахунок на разі 1:1.
Нагадаємо, що Коркішко став гравцем турецького клуба влітку 2017 року, перейшовши з одеського Чорноморця.
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