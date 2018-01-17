338 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 18:32
Ворскла перемогла Спартак у контрольній грі на зборах
|ФК Ворскла
Полтавська Ворскла, яка перебуває на зборах в Туреччині, здобула перемогу над словацьким Спартаком з міста Трнава з рахунком 2:1.
Голами у сладі полтавців відзначилися Кадімян на 32-й хвилині та Одарюк на 77-й.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Воркли Василь Сачко представив новачка.
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