193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 19:08
Лідер Арсенала узгодив контракт із Манчестер Юнайтед, - ЗМІ
|Алексіс Санчес
Півзахисник лондонського Арсенала Алексіс Санчес наблизився до переходу в МЮ.
Про це повідомляє The Telegraph.
Чилієць узгодив контракт із червоними дияволами на 4,5 роки з чистою зарплатнею 14 мільйонів фунтів на рік.
Відтак, сторони очікують на рішення Генріха Мхітаряна, який роздумує над переходом із МЮ до Арсенала.
Як повідомлялося раніше, у боротьбу за чилійця включився також лондонський Челсі.
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