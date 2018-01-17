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17.01.2018  19:08

Лідер Арсенала узгодив контракт із Манчестер Юнайтед, - ЗМІ

Алексіс Санчес

Півзахисник лондонського Арсенала Алексіс Санчес наблизився до переходу в МЮ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Чилієць узгодив контракт із червоними дияволами на 4,5 роки з чистою зарплатнею 14 мільйонів фунтів на рік.

Відтак, сторони очікують на рішення Генріха Мхітаряна, який роздумує над переходом із МЮ до Арсенала.

Як повідомлялося раніше, у боротьбу за чилійця включився також лондонський Челсі.
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