Фред розповів, як Шахтарю треба готуватися до матчу з Ромою в Лізі чемпіонів

Фред / ФК Шахтар

Півзахисник донецького клубу Фред вважає, що команда має працювати якомога більше.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

"Ми повинні отримувати зараз величезне навантаження, щоб швидше підготуватися до чемпіонату і Ліги чемпіонів. Після тривалої паузи це необхідно, і така інтенсивність нам допомагає", - сказав бразилець.

"В Україні команди зараз зупинилися на зимову паузу, але в Європі всі продовжують виступати у своїх чемпіонатах, перерви у них немає. Тому нам потрібно надолужити і бути в формі так само, як і вони", - додав хавбек.

"Рома - це дуже хороший клуб, і нам треба буде постаратися, щоб перемогти. Римляни завжди сильні. Коли є найменша можливість, ми переглядаємо матчі за їх участю", - підсумував Фред.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонв Шахтар - Рома відбудеться 21 лютого о 21:45.

Нагадаємо, що трансферна вартість Фреда виросла на 11 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, Фонсека на перший збір Шахтаря взяв 26 футболістів.