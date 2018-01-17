Фред розповів, як Шахтарю треба готуватися до матчу з Ромою в Лізі чемпіонів
|Фред / ФК Шахтар
Півзахисник донецького клубу Фред вважає, що команда має працювати якомога більше.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
"Ми повинні отримувати зараз величезне навантаження, щоб швидше підготуватися до чемпіонату і Ліги чемпіонів. Після тривалої паузи це необхідно, і така інтенсивність нам допомагає", - сказав бразилець.
"В Україні команди зараз зупинилися на зимову паузу, але в Європі всі продовжують виступати у своїх чемпіонатах, перерви у них немає. Тому нам потрібно надолужити і бути в формі так само, як і вони", - додав хавбек.
"Рома - це дуже хороший клуб, і нам треба буде постаратися, щоб перемогти. Римляни завжди сильні. Коли є найменша можливість, ми переглядаємо матчі за їх участю", - підсумував Фред.
Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонв Шахтар - Рома відбудеться 21 лютого о 21:45.
Нагадаємо, що трансферна вартість Фреда виросла на 11 мільйонів.
Як повідомлялося раніше, Фонсека на перший збір Шахтаря взяв 26 футболістів.
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що вам потрібно знати про юну українську тенісистку
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua