317 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.01.2018 00:01
Атлетико поступився Севільї, а Барселона - Еспаньолу. Інші матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії
|Атлетико - Севілья / ФК Атлетико
Чвертьфінал іспанського Кубку Короля стартував з перемоги Севільї над мадридським Атлетико (1:2).
Кубок Іспанії
1/4 фіналу
Перші матчі
17 січня
Атлетико - Севілья 1:2 (0:0, 1:2)
Голи: 1:0 – 73 Дієго Коста, 1:1 – 80, автогол Мойя, 1:2 – 88 Корреа.
⏱ 94' | 1-2 | Final. Termina la ida de los 1/4 de final de la #CopadelRey en el Wanda @Metropolitano #AtletiSevillaFC #AúpaAtleti pic.twitter.com/q4AuEyBJaB— Atlético de Madrid (@Atleti) 17 января 2018 г.
Валенсія - Алавес 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 0:1 - 66 Собріно, 1:1 - 73 Гонсалу Гедеш, 2:1 - 82 Родріго
Еспаньол - Барселона 1:0
Гол: 1:0 - 88 Меледо
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