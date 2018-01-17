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18.01.2018  00:01

Атлетико поступився Севільї, а Барселона - Еспаньолу. Інші матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії

Атлетико - Севілья / ФК Атлетико

Чвертьфінал іспанського Кубку Короля стартував з перемоги Севільї над мадридським Атлетико (1:2).

Кубок Іспанії

1/4 фіналу

Перші матчі

17 січня

Атлетико - Севілья 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 73 Дієго Коста, 1:1 – 80, автогол Мойя, 1:2 – 88 Корреа.

Валенсія - Алавес 2:1 (0:0, 2:1)

Голи: 0:1 - 66 Собріно, 1:1 - 73 Гонсалу Гедеш, 2:1 - 82 Родріго

Еспаньол - Барселона 1:0

Гол: 1:0 - 88 Меледо
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