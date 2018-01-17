ПСЖ познущався над Діжоном. Інші матчі 21 туру чемпіонату Франції

Генгам - Ліон / ФК Ліон

У матчах 21 туру чемпіонату Франції Ліон на виїзді здолав Генгам (0:2), а ПСЖ на домашньому стадіоні розніс Діжон (8:0).

Чемпіонат Франції

21 тур

17 січня

Метц – Сент-Етьєн 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 13, пенальті Рівьєр, 2:0 – 16 Доссеві, 3:0 – 77 Ру.

Генгам – Ліон 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 25 Фекір, 0:2 – 58 Ауар.

Belle victoire (0-2) des Lyonnais qui ont fait preuve d'une grande maîtrise sur la pelouse de l'EA Guingamp.

La #teamOL est 2e au classement de la @Ligue1Conforama 👊🔴🔵 #EAGOL pic.twitter.com/CdTrzGJf4b — Olympique Lyonnais (@OL) 17 января 2018 г.

Ам'єн – Монпельє 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 33 Скірі, 1:1 – 72 Конате.

Анже – Труа 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 33 Тома, 1:1 – 51 Кауі, 2:1 – 58 Тома, 3:1 – 81 Капель.

Тулуза – Нант 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 19 Крхін, 1:1 – 90, пенальті Градель.

Лілль – Ренн 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 41 Алонсо, 1:1 – 85 Леа Сілікі, 1:2 – 89 Андре.

ПСЖ - Діжон 8:0 (4:0, 4:0)

Голи: 1:0 - 4 Ді Марія, 2:0 - 15 Ді Марія, 3:0 - 21 Кавані, 4:0 - 42 Неймар, 5:0 - 57 Неймар, 6:0 - 73 Неймар, 7:0 - 77 Мбаппе, 8:0 - 83 Неймар