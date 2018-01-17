ПСЖ познущався над Діжоном. Інші матчі 21 туру чемпіонату Франції
|Генгам - Ліон / ФК Ліон
У матчах 21 туру чемпіонату Франції Ліон на виїзді здолав Генгам (0:2), а ПСЖ на домашньому стадіоні розніс Діжон (8:0).
Чемпіонат Франції
21 тур
17 січня
Метц – Сент-Етьєн 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 13, пенальті Рівьєр, 2:0 – 16 Доссеві, 3:0 – 77 Ру.
Генгам – Ліон 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 – 25 Фекір, 0:2 – 58 Ауар.
Belle victoire (0-2) des Lyonnais qui ont fait preuve d'une grande maîtrise sur la pelouse de l'EA Guingamp.— Olympique Lyonnais (@OL) 17 января 2018 г.
La #teamOL est 2e au classement de la @Ligue1Conforama 👊🔴🔵 #EAGOL pic.twitter.com/CdTrzGJf4b
Ам'єн – Монпельє 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 33 Скірі, 1:1 – 72 Конате.
Анже – Труа 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 33 Тома, 1:1 – 51 Кауі, 2:1 – 58 Тома, 3:1 – 81 Капель.
Тулуза – Нант 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 19 Крхін, 1:1 – 90, пенальті Градель.
Лілль – Ренн 1:2 (1:0, 0:2)
Голи: 1:0 – 41 Алонсо, 1:1 – 85 Леа Сілікі, 1:2 – 89 Андре.
ПСЖ - Діжон 8:0 (4:0, 4:0)
Голи: 1:0 - 4 Ді Марія, 2:0 - 15 Ді Марія, 3:0 - 21 Кавані, 4:0 - 42 Неймар, 5:0 - 57 Неймар, 6:0 - 73 Неймар, 7:0 - 77 Мбаппе, 8:0 - 83 Неймар
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|18
|2
|1
|67-15
|56
|+1
|2
|Ліон
|21
|13
|6
|2
|49-21
|45
|+1
|3
|Марсель
|21
|13
|5
|3
|43-22
|44
|-2
|4
|Монако
|21
|13
|4
|4
|48-21
|43
|5
|Нант
|21
|10
|4
|7
|19-20
|34
|6
|Ніцца
|21
|9
|4
|8
|27-31
|31
|7
|Генгам
|21
|8
|5
|8
|23-26
|29
|8
|Монпельє
|21
|6
|10
|5
|18-14
|28
|+1
|9
|Ренн
|21
|8
|4
|9
|26-30
|28
|+2
|10
|Кан
|21
|8
|3
|10
|14-22
|27
|-2
|11
|Діжон
|21
|7
|4
|10
|29-42
|25
|-1
|12
|Страсбур
|21
|6
|6
|9
|24-35
|24
|13
|Бордо
|21
|6
|5
|10
|23-31
|23
|14
|Сент-Етьєн
|21
|6
|5
|10
|20-36
|23
|+3
|15
|Анже
|21
|4
|10
|7
|25-31
|22
|16
|Ам'єн
|21
|6
|4
|11
|17-23
|22
|-2
|17
|Лілль
|21
|6
|4
|11
|19-32
|22
|-1
|18
|Труа
|21
|6
|3
|12
|21-31
|21
|19
|Тулуза
|21
|5
|5
|11
|19-30
|20
|20
|Метц
|21
|4
|3
|14
|17-35
|15
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