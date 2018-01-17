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18.01.2018  00:02

ПСЖ познущався над Діжоном. Інші матчі 21 туру чемпіонату Франції

Генгам - Ліон / ФК Ліон

У матчах 21 туру чемпіонату Франції Ліон на виїзді здолав Генгам (0:2), а ПСЖ на домашньому стадіоні розніс Діжон (8:0).

Чемпіонат Франції

21 тур

17 січня

Метц – Сент-Етьєн 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 13, пенальті Рівьєр, 2:0 – 16 Доссеві, 3:0 – 77 Ру.

Генгам – Ліон 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 25 Фекір, 0:2 – 58 Ауар.

Ам'єн – Монпельє 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 33 Скірі, 1:1 – 72 Конате.

Анже – Труа 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 33 Тома, 1:1 – 51 Кауі, 2:1 – 58 Тома, 3:1 – 81 Капель.

Тулуза – Нант 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 19 Крхін, 1:1 – 90, пенальті Градель.

Лілль – Ренн 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 41 Алонсо, 1:1 – 85 Леа Сілікі, 1:2 – 89 Андре.

ПСЖ - Діжон 8:0 (4:0, 4:0)

Голи: 1:0 - 4 Ді Марія, 2:0 - 15 Ді Марія, 3:0 - 21 Кавані, 4:0 - 42 Неймар, 5:0 - 57 Неймар, 6:0 - 73 Неймар, 7:0 - 77 Мбаппе, 8:0 - 83 Неймар

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 21 18 2 1 67-15 56
+1 2 Ліон 21 13 6 2 49-21 45
+1 3 Марсель 21 13 5 3 43-22 44
-2 4 Монако 21 13 4 4 48-21 43
  5 Нант 21 10 4 7 19-20 34
  6 Ніцца 21 9 4 8 27-31 31
  7 Генгам 21 8 5 8 23-26 29
  8 Монпельє 21 6 10 5 18-14 28
+1 9 Ренн 21 8 4 9 26-30 28
+2 10 Кан 21 8 3 10 14-22 27
-2 11 Діжон 21 7 4 10 29-42 25
-1 12 Страсбур 21 6 6 9 24-35 24
  13 Бордо 21 6 5 10 23-31 23
  14 Сент-Етьєн 21 6 5 10 20-36 23
+3 15 Анже 21 4 10 7 25-31 22
  16 Ам'єн 21 6 4 11 17-23 22
-2 17 Лілль 21 6 4 11 19-32 22
-1 18 Труа 21 6 3 12 21-31 21
  19 Тулуза 21 5 5 11 19-30 20
  20 Метц 21 4 3 14 17-35 15
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