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17.01.2018  22:48

Хацкевич прояснив деталі конфлікту з Мбокані й Мораєсом

Олександр Хацкевич

Наставник київського Динамо запевняє, що відсутність Дьємерсі Мбокані та Жуніора Мораєса на зборах із командою зумовлена відновленням футболістів після травм.

Про це пише офіційний сайт киян.

"Хочу розвіяти сумніви. Ніякого конфлікту ні з Мбокані, ні з Мораєсом у мене немає. Мораєс був у нас на зборі, де було планове обстеження нашого медичного штабу, тому що в нього теж проблеми з кільцями, але його функціональний стан досить високий", - сказав тренер.

"У нього залишилася ще невелика проблема з паховими кільцями, тому він проходить там і курс відновлення, і працює над функціональною готовністю. Тому з 1 лютого він повертається і працює в загальній групі", - додав коуч.

"Те ж стосується і Мбокані, який під наглядом і контролем нашого медичного штабу. Існує невелика проблема після гри з Партизаном, проте він до другого збору теж буде в Марбельї і теж почне працювати в загальній групі", - підсумував Хацкевич.

Нагадаємо, що київське Динамо оцінило свого основного нападника.
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