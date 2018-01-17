638 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 23:13
Верес змінив прописку на львівську і прокоментував цей факт
|НК Верес
Рівненський Верес відтепер - львівський. Клуб перереєструвався у Львові.
Таку інформацію поширила Трибуна, яку згодом прокоментували в клубі.
На своєму офіційному сайті Верес визнав факт перереєстрації, зазначивши, що зроблено це для зручності вирішення питань з фінансовою звітністю. Справа в тому, що, оскільки команда грає у Львові, то і частина співробітників і керівництва клубу живе і працює в цьому місті.
При цьому в Вересі підкреслюють, що після завершення реконструкції стадіону клуб і команда обов'язково повернуться до Рівного.
Утім, нещодавно стало відомо, що реконструкція стадіону затримується через проблеми з відсутністю місця для паркування поряд з ареною.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
17.01.2018
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua