Верес змінив прописку на львівську і прокоментував цей факт

НК Верес

Рівненський Верес відтепер - львівський. Клуб перереєструвався у Львові.

Таку інформацію поширила Трибуна, яку згодом прокоментували в клубі.

На своєму офіційному сайті Верес визнав факт перереєстрації, зазначивши, що зроблено це для зручності вирішення питань з фінансовою звітністю. Справа в тому, що, оскільки команда грає у Львові, то і частина співробітників і керівництва клубу живе і працює в цьому місті.

При цьому в Вересі підкреслюють, що після завершення реконструкції стадіону клуб і команда обов'язково повернуться до Рівного.

Утім, нещодавно стало відомо, що реконструкція стадіону затримується через проблеми з відсутністю місця для паркування поряд з ареною.