Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
229 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.01.2018  23:30

Ді Марія шикарним ударом вразив ворота Діжона. ВІДЕО

Ангель Ді Марія / ФК ПСЖ

У чемпіонаті Іспанії ПСЖ вдома приймає Діжон. Аргентинець Ангель Ді Марія на 4 хвилині зустрічі відкрив рахунок шикарний більярдним ударом.

До перерви Ді Марія оформив дубль і віддав одну гольову передачу.

В іншому матчі туру Ліон переміг Генгам.
Читай також
Ліон переміг Генгам, ПСЖ приймає Діжон. Інші матчі 21 туру чемпіонату Франції
Клуб УПЛ очікує на підсилення із Франції
Ніцца не втримала перемогу в грі з Монако. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Франції
Сент-Етьєн виграв у Тулузи, Нант поступився ПСЖ. Матчі 20-го туру чемпіонату Франції


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
08:02
Футбол. Верес попрощався з півзахисником
07:34
Теніс. Українка в напруженій боротьбі поступилася екс-другій ракетці світу на Australian Open
00:46
Футбол. Челсі перемагає Норвіч у серії пенальті. Інші матчі 3 раунду Кубку Англії
00:02
Футбол. ПСЖ познущався над Діжоном. Інші матчі 21 туру чемпіонату Франції
00:01
Футбол. Атлетико поступився Севільї, а Барселона - Еспаньолу. Інші матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії
17.01.2018
23:47
Футбол. Нападник Олександрії перейде до Вереса, - ЗМІ
23:30
Футбол. Ді Марія шикарним ударом вразив ворота Діжона. ВІДЕО
23:13
Футбол. Верес змінив прописку на львівську і прокоментував цей факт
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!