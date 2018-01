Ді Марія шикарним ударом вразив ворота Діжона. ВІДЕО

У чемпіонаті Іспанії ПСЖ вдома приймає Діжон. Аргентинець Ангель Ді Марія на 4 хвилині зустрічі відкрив рахунок шикарний більярдним ударом.

До перерви Ді Марія оформив дубль і віддав одну гольову передачу.

В іншому матчі туру Ліон переміг Генгам.

What a goal!



PSG star Angel Di Maria is on fire at the moment. 🔥 pic.twitter.com/oC2YG2X2Zf