229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 23:30
Ді Марія шикарним ударом вразив ворота Діжона. ВІДЕО
|Ангель Ді Марія / ФК ПСЖ
У чемпіонаті Іспанії ПСЖ вдома приймає Діжон. Аргентинець Ангель Ді Марія на 4 хвилині зустрічі відкрив рахунок шикарний більярдним ударом.
До перерви Ді Марія оформив дубль і віддав одну гольову передачу.
В іншому матчі туру Ліон переміг Генгам.
What a goal!— Goal UK (@GoalUK) 17 января 2018 г.
PSG star Angel Di Maria is on fire at the moment. 🔥 pic.twitter.com/oC2YG2X2Zf
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
17.01.2018
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua