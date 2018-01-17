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17.01.2018  23:47

Нападник Олександрії перейде до Вереса, - ЗМІ

Станіслав Куліш

Колишній форвард Олександрії Станіслав Куліш продовжить кар'єру у Вересі.

Про це повідомляє спортарена.

За інформацією джерела, контракт між футболістом і клубом буде підписаний на рік. Нападник уже вирушив із новою командою на збір до Туреччини.

У цьому сезоні 28-річний гравець провів 13 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, що Верес змінив прописку на львівську і прокоментував цей факт.

Раніше повідомлялося, що Олександрія виставила Куліша на трансфер.
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