Нападник Олександрії перейде до Вереса, - ЗМІ

Станіслав Куліш

Колишній форвард Олександрії Станіслав Куліш продовжить кар'єру у Вересі.

Про це повідомляє спортарена.

За інформацією джерела, контракт між футболістом і клубом буде підписаний на рік. Нападник уже вирушив із новою командою на збір до Туреччини.

У цьому сезоні 28-річний гравець провів 13 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, що Верес змінив прописку на львівську і прокоментував цей факт.

Раніше повідомлялося, що Олександрія виставила Куліша на трансфер.