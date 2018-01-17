205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 23:47
Нападник Олександрії перейде до Вереса, - ЗМІ
|Станіслав Куліш
Колишній форвард Олександрії Станіслав Куліш продовжить кар'єру у Вересі.
Про це повідомляє спортарена.
За інформацією джерела, контракт між футболістом і клубом буде підписаний на рік. Нападник уже вирушив із новою командою на збір до Туреччини.
У цьому сезоні 28-річний гравець провів 13 матчів і забив 1 гол.
Нагадаємо, що Верес змінив прописку на львівську і прокоментував цей факт.
Раніше повідомлялося, що Олександрія виставила Куліша на трансфер.
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