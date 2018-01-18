140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.01.2018 00:46
Челсі перемагає Норвіч у серії пенальті. Інші матчі 3 раунду Кубку Англії
|Челсі - Норвіч / ФК Челсі
У 3 раунді Кубку Англії лондонський Челсі в серії післяматчевих пенальті переміг Норвіч.
Кубок Англії
3 раунд
Матчі-перегравання
17 січня
Челсі – Норвіч 1:1 (0:0, 1:1, по пенальті - 5:4)
Голи: 1:0 – 55 Батшуайі, 1:1 – 90 Льюіс.
Віган – Борнмут 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 9 Морсі, 2:0 – 73 Берн, 3:0 – 76 Елдер.
Свонсі – Вулвергемптон 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 11 Айю, 1:1 – 66 Діогу Жота, 2:1 – 69 Боні.
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