В Боруссії розповіли, чого чекають від Ярмоленка

Андрія Ярмоленко

В Боруссії від Андрія Ярмоленка чекають кращої реалізації моментів.

Про це розповів тренер клубу Петер Штегер.

"Позитивно оцінюю шанси Ярмоленко зіграти в наступному матчі. Я розмовляв з Андрієм, ми хочемо бачити від нього кращу реалізацію моментів", - цитує наставника tribuna.com.

Як відомо, Ярмоленко в матчі з Вольфсбургом змарнував два чудові моменти.

Також була інформація, що фейл Ярмоленка потрапив до топ-5 найкурйозніших промахів у Бундеслізі.