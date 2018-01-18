1186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.01.2018 17:03
В Боруссії розповіли, чого чекають від Ярмоленка
|Андрія Ярмоленко
В Боруссії від Андрія Ярмоленка чекають кращої реалізації моментів.
Про це розповів тренер клубу Петер Штегер.
"Позитивно оцінюю шанси Ярмоленко зіграти в наступному матчі. Я розмовляв з Андрієм, ми хочемо бачити від нього кращу реалізацію моментів", - цитує наставника tribuna.com.
Як відомо, Ярмоленко в матчі з Вольфсбургом змарнував два чудові моменти.
Також була інформація, що фейл Ярмоленка потрапив до топ-5 найкурйозніших промахів у Бундеслізі.
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