525 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.01.2018 17:24
Спонсором УПЛ стане автовиробник?
Один із автовиробників невдовзі стане спонсором української Прем'єр-ліги.
Про це в Твіттері написав журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.
В українського клубного футболу - новий спонсор. УПЛ відтепер співпрацюватиме з одним з автовиробників🚙 Це означає, що клуби матимуть додаткову фінансову вигоду. В нинішніх умовах будь-яка копійка ні для кого не буде зайвою💰— Igor Burbas (@iburbas) 17 січня 2018 р.
"В українського клубного футболу – новий спонсор. УПЛ відтепер співпрацюватиме з одним із автовиробників. Це означає, що клуби матимуть додаткову фінансову вигоду", - написав Бурбас.
Раніше була інформація, що УПЛ не потрапила до топ-15 європейських чемпіонатів за відвідуваністю.
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