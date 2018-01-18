Спонсором УПЛ стане автовиробник?

Один із автовиробників невдовзі стане спонсором української Прем'єр-ліги.

Про це в Твіттері написав журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

В українського клубного футболу - новий спонсор. УПЛ відтепер співпрацюватиме з одним з автовиробників🚙 Це означає, що клуби матимуть додаткову фінансову вигоду. В нинішніх умовах будь-яка копійка ні для кого не буде зайвою💰 — Igor Burbas (@iburbas) 17 січня 2018 р.

"В українського клубного футболу – новий спонсор. УПЛ відтепер співпрацюватиме з одним із автовиробників. Це означає, що клуби матимуть додаткову фінансову вигоду", - написав Бурбас.

Раніше була інформація, що УПЛ не потрапила до топ-15 європейських чемпіонатів за відвідуваністю.