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18.01.2018  17:42

Олімпік здобув перемогу в першому контрольному матчі на зборах

 

Олімпік здобув перемогу в першому контрольному матчі на зимових зборах в Туреччині.

Контрольний матч

18 січня

Олімпік (Донецьк, Україна) - Стяуа (Бухарест, Румунія) 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 1:0 - 31 Ман, 1:1 - 53 Біленький, 2:1 - 70 Біленький

Раніше повідомлялося, що Олімпік попрощався з двома футболістами.

Також була інформація, що в Олімпіку на перегляді з'явилися нові футболісти.
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