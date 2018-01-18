155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.01.2018 17:42
Олімпік здобув перемогу в першому контрольному матчі на зборах
Олімпік здобув перемогу в першому контрольному матчі на зимових зборах в Туреччині.
Контрольний матч
18 січня
Олімпік (Донецьк, Україна) - Стяуа (Бухарест, Румунія) 2:1 (0:1, 2:0)
Голи: 1:0 - 31 Ман, 1:1 - 53 Біленький, 2:1 - 70 Біленький
Раніше повідомлялося, що Олімпік попрощався з двома футболістами.
Також була інформація, що в Олімпіку на перегляді з'явилися нові футболісти.
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