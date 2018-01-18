Олімпік здобув перемогу в першому контрольному матчі на зборах

Олімпік здобув перемогу в першому контрольному матчі на зимових зборах в Туреччині.

Контрольний матч

18 січня

Олімпік (Донецьк, Україна) - Стяуа (Бухарест, Румунія) 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 1:0 - 31 Ман, 1:1 - 53 Біленький, 2:1 - 70 Біленький

Раніше повідомлялося, що Олімпік попрощався з двома футболістами.

Також була інформація, що в .