В українському футболі з'явився перший гравець із Канади

Завдяки столичній Оболоні в українському футболі з’явився перший футболіст із Канади.

Як інформує Футбол 1, дебютантом став Араміс Кузін, який вже уклав контракт із Оболонню.

19-річний центральний нападник приїжджав на перегляд ще минулої весни. Тоді запам’ятався грою за дубль, а зараз отримав шанс проявити себе вже у першій команді.

В Араміса українське коріння – його батько виступав за київський Будівельник.

Раніше повідомлялося, що екс-гравець Оболоні продовжить кар'єру в Узбекистані.