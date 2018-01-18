599 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.01.2018 17:57
В українському футболі з'явився перший гравець із Канади
Завдяки столичній Оболоні в українському футболі з’явився перший футболіст із Канади.
Як інформує Футбол 1, дебютантом став Араміс Кузін, який вже уклав контракт із Оболонню.
19-річний центральний нападник приїжджав на перегляд ще минулої весни. Тоді запам’ятався грою за дубль, а зараз отримав шанс проявити себе вже у першій команді.
В Араміса українське коріння – його батько виступав за київський Будівельник.
Раніше повідомлялося, що екс-гравець Оболоні продовжить кар'єру в Узбекистані.
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