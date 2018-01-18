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18.01.2018  18:14

УПЛ – найгірша з топ-20 ліг Європи за доходами

 

Українська Прем'єр-ліга продемонструвала найгірші показники дохідності за 6-річний період.

У Порівняльному звіті УЄФА з ліцензування клубів наведено різноманітні показники щодо доходів топ-20 європейських ліг протягом 2010-2016 років. 16 з них продемонстрували зростання доходів, ще 4 – зменшення.

В числі чотирьох "мінусових" дивізіонів опинилася українська Прем'єр-ліга. За 6 років доходи нашої першості зменшилися на 152 мільйони євро – найгірший показник серед досліджуваних топ-20. Падіння загальних доходів пояснюється падінням середніх річних доходів та скороченням кількості клубів з 16 до 12.

Середній дохід одного клубу УПЛ протягом цього ж періоду зменшився на 7,5 млн євро, а середній рівень зростання доходів ліги встановився на позначці – -49%. За всіма вищенаведеними негативними показниками вітчизняна Прем'єр-ліга лідирує.

Найближчими до нас за фінансовим падінням були грецька Суперліга та шотландська Прем'єр-ліга. В той же час англійські, німецькі та іспанські клуби продемонстрували вражаюче збільшення доходів, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що УПЛ не потрапила до топ-15 європейських чемпіонатів за відвідуваністю.
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