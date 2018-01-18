Маріуполь на зборах обіграв клуб з Казахстану, який тренує українець

ФК Маріуполь провів перший спаринг на навчально-тренувальному зборі.

Суперником команди став казахстанський Акжайик, який не так давно очолив український фахівець Володимир Мазяр.

Контрольний матч

18 січня

Маріуполь – Акжайик (Казахстан) – 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 1:0 - 3 Фомін, 1:1 - 9 Ессеола, 2:1 - 33 Тотовицький (пен) , 3:1 - 70 гравець на перегляді

Маріуполь (1-й тайм): Левченко, Насонов, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Биков, Кольцов, гравець на перегляді, Тищенко, Тотовицький, Чурко, Фомін

2-й тайм: Гальчук, Кірюханцев, Білий, гравець на перегляді, Неплях, Дедечко, Гоміс, Болбат, Коробенко, Горбунов (Тищенко, 49, Насонов, 75), Борячук