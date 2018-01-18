Український нападник Вільяреала виступатиме за молодіжну збірну Білорусі

Данило Воронін

Український форвард з академії Вільярреала Данило Воронін візьме участь у мінському Кубку розвитку-2018 у складі збірної Білорусі U-18.

Про це повідомив сам футболіст в інтерв'ю Прессболу.

"Моя сім'я чекала на запрошення від українських збірних, але їх не було. Якби воно було, то я звичайно б погодився грати за Україну. Але зрештою зателефонували з білоруської федерації, тому ми спільно прийняли рішення виступати за збірну Білорусі", - сказав він.

"Думаю, усі запитання щодо можливого виступу за збірну України вже закриті. Тому відмовлю збірній, якщо зараз підійдуть і запропонують грати", – розповів Воронін.