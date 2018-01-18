Партнер Ярмоленка в Арсеналі отримуватиме 10 млн євро за сезон

П'єр-Емерік Обамеянг

Нападник дортмундської Боруссії П'єр-Емерік Обамеянг близький до переходу в Арсенал.

28-річний футболіст вже погодив умови особистого контракту з лондонським клубом до літа 2021 роки з можливістю продовження угоди ще на сезон.

Зарплата Обамеянга в Арсеналі складе 10 мільйонів євро в рік після сплати податків.

Раніше повідомлялося, що каноніри готові викласти за 28-річного Обамеянга 70 мільйонів євро.