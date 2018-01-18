303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.01.2018 19:45
Партнер Ярмоленка в Арсеналі отримуватиме 10 млн євро за сезон
|П'єр-Емерік Обамеянг
Нападник дортмундської Боруссії П'єр-Емерік Обамеянг близький до переходу в Арсенал.
28-річний футболіст вже погодив умови особистого контракту з лондонським клубом до літа 2021 роки з можливістю продовження угоди ще на сезон.
#Calciomercato | #Arsenal, le cifre dell'accordo con #Aubameyang ⬇️ https://t.co/7mPoTqaQZW— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 18 січня 2018 р.
Зарплата Обамеянга в Арсеналі складе 10 мільйонів євро в рік після сплати податків.
Раніше повідомлялося, що каноніри готові викласти за 28-річного Обамеянга 70 мільйонів євро.
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