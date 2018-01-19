Реал без Роналду ледве переміг Леганес у матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії
|Реал перервав серію без перемог/realmadrid.com
Реал переміг Леганес 1:0 на виїзді у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії.
Королівський клуб грав без Криштіану Роналду, а єдиний гол на 89-й хвилині забив Марко Асенсіо.
Повторний матч відбудеться 24 січня у Мадриді.
Додамо, що Реал перервав неприємну серію без перемог із трьох матчів - цікаво, що в останнє мадридці перемагали якраз у Кубку Іспанії - у першому матчі 1/8 фіналу 4 січня вершкові здолала Нумансію на виїзді 3:0.
🏁 FP: @CDLeganes 0-1 #RealMadrid (@marcoasensio10 89').#RMCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/Rk94i6YEW4— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 18 січня 2018 р.
Кубок Іспанії
1/4 фіналу, перший матч
18 січня
Леганес - Реал - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 89 Асенсіо.
Раніше стало відомо, що напередодні Атлетико програв Севільї у першому матчі чвертьфіналу Кубку Іспанії.
Як повідомлялося, Криштіану Роналду може повернутися до Манчестер Юнайтед.
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