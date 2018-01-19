Реал без Роналду ледве переміг Леганес у матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії

Реал перервав серію без перемог/realmadrid.com

Реал переміг Леганес 1:0 на виїзді у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії.

Королівський клуб грав без Криштіану Роналду, а єдиний гол на 89-й хвилині забив Марко Асенсіо.

Повторний матч відбудеться 24 січня у Мадриді.

Додамо, що Реал перервав неприємну серію без перемог із трьох матчів - цікаво, що в останнє мадридці перемагали якраз у Кубку Іспанії - у першому матчі 1/8 фіналу 4 січня вершкові здолала Нумансію на виїзді 3:0.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу, перший матч

18 січня

Леганес - Реал - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Асенсіо.

Раніше стало відомо, що напередодні Атлетико програв Севільї у першому матчі чвертьфіналу Кубку Іспанії.

Як повідомлялося, Криштіану Роналду може повернутися до Манчестер Юнайтед.