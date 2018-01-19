Відео онлайн-трансляція товариського матчу Динамо - Санкт-Галлен

19 січня київське Динамо проведе перший спаринг у межах навчально-тренувального збору в Іспанії.

Суперником українців стане швейцарський Санкт-Галлен.

Початок гри - о 17:30.

Нагадаємо, що 10 номер Ярмоленка дістався молодому футболісту Динамо.