379 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 17:38
Відео онлайн-трансляція товариського матчу Динамо - Санкт-Галлен
19 січня київське Динамо проведе перший спаринг у межах навчально-тренувального збору в Іспанії.
Суперником українців стане швейцарський Санкт-Галлен.
Початок гри - о 17:30.
Нагадаємо, що 10 номер Ярмоленка дістався молодому футболісту Динамо.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua