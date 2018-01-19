193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 17:20
Неймар зустрів Бекхема і спричинив ажіотаж серед фотографів на паризькому тижні моди. ВІДЕО
|Бекхем і Неймар
Бразильський нападник ПСЖ Неймар відвідав одну з найбільш значущих подій у сфері моди Паризький тиждень моди.
На заході бразилець зустрівся з екс-футболістом МЮ, Реала, Лос-Анжелес Гелексі і ПСЖ Девідом Бекхемом. Колеги тепло привіталися і розмістилися поряд у першому ряді залу.
Однак перед тим, як зайти до будівлі, Неймару довелося пройти через щільний коридор фотографів, яких намагалася тримати на відстані охорона футболіста.
Нагадаємо, що Неймара освистали власні вболівальники.
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