Неймар зустрів Бекхема і спричинив ажіотаж серед фотографів на паризькому тижні моди. ВІДЕО

Бекхем і Неймар

Бразильський нападник ПСЖ Неймар відвідав одну з найбільш значущих подій у сфері моди Паризький тиждень моди.

На заході бразилець зустрівся з екс-футболістом МЮ, Реала, Лос-Анжелес Гелексі і ПСЖ Девідом Бекхемом. Колеги тепло привіталися і розмістилися поряд у першому ряді залу.

Однак перед тим, як зайти до будівлі, Неймару довелося пройти через щільний коридор фотографів, яких намагалася тримати на відстані охорона футболіста.

Нагадаємо, що Неймара освистали власні вболівальники.