890 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 17:52
Шахтар підпише 19-річного півзахисника Динамо за 15 млн євро?
|Нікола Моро
Донецький Шахтар може поповнити свій склад 19-річниим півзахисником загребського Динамо Ніколо Морою.
Про це повідомляє сайт журналіста Sky Sports Italia Джанлуки Ді Марцио.
За інформацією джерела, наразі гірники проводять переговори з агентом футболіста.
У цьому сезоні 19-річний вихованець Динамо Загреб зіграв 24 матчі у всіх турнірах, забивши 4 голи.
Також Моро провів 30 матчів за юнацькі збірні Хорватії, забивши 9 голів, пише Трибуна.
Нагадаємо, що двоє гравців Шахтаря зацікавили Наполі.
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