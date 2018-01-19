Шахтар підпише 19-річного півзахисника Динамо за 15 млн євро?

Нікола Моро

Донецький Шахтар може поповнити свій склад 19-річниим півзахисником загребського Динамо Ніколо Морою.

Про це повідомляє сайт журналіста Sky Sports Italia Джанлуки Ді Марцио.

За інформацією джерела, наразі гірники проводять переговори з агентом футболіста.

У цьому сезоні 19-річний вихованець Динамо Загреб зіграв 24 матчі у всіх турнірах, забивши 4 голи.

Також Моро провів 30 матчів за юнацькі збірні Хорватії, забивши 9 голів, пише Трибуна.

Нагадаємо, що двоє гравців Шахтаря зацікавили Наполі.