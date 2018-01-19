Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
252 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
19.01.2018  18:28

Шовковський звинуватив юриста Шахтаря в марнослів'ї

Олександр Шовковський

Екс-голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський пригадав інцидент півторарічної давнини в матчі Шахтар - Динамо.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"Свого часу юрист Шахтаря Андрій Харитончук поділився думкою про ситуацію з бійкою в кінцівці матчу Шахтар - Динамо і моїм коментарем на адресу Тараса Степаненко: "Заява Шовковського, як мінімум, - безвідповідальна, як максимум - тягне за собою кримінальну відповідальність", - написав голкіпер.

"Поки чутно тільки гучне мовчання з приводу заяви пана Палкіна після матчу Зоря - Шахтар", - додав Шовковський.

Нагадаємо, що тоді Шовковський заявив, що Степаненку варто подумати про свою безпеку, він живе в Києві.

А нещодавно гендиректор Шахтаря Сергій Палкін сказав, що у арбітра Сергія Бойка проблеми з головою і психологією. Таку думку він озвучив після матчу Зоря - Шахтар (2:1).
Читай також
Шовковський: Рауль - собака, засмучував мене найчастіше
Шовковський: Невдача збірної України - це реальність, з якою треба змиритися
Шовковський відкрив власний ювелірний бренд
ЗМІ: Шовковський і Мороз теж увійдуть в тренерський штаб Динамо


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
20:26
Футбол. Справа на 40 мільйонів: у Реалі відмовляються підвищувати зарплату Роналду
19:52
Футбол. Ващук винен Гусєву 50 тис доларів, які не віддає вже 10 років
19:35
Футбол. Динамо програло Санкт-Галлену в товариському матчі на зборах
19:20
Футбол. Батько Луніна прояснив ситуацію щодо можливого переходу свого сина до іспанського Реала
18:59
Біатлон. Стали відомі склади збірної України на гонку переслідування в Антгольці
18:44
Олімпіада. Збірну України урочисто відправлять на Олімпіаду 23 січня
18:28
Футбол. Шовковський звинуватив юриста Шахтаря в марнослів'ї
17:52
Футбол. Шахтар підпише 19-річного півзахисника Динамо за 15 млн євро?
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!