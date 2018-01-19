Шовковський звинуватив юриста Шахтаря в марнослів'ї

Олександр Шовковський

Екс-голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський пригадав інцидент півторарічної давнини в матчі Шахтар - Динамо.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"Свого часу юрист Шахтаря Андрій Харитончук поділився думкою про ситуацію з бійкою в кінцівці матчу Шахтар - Динамо і моїм коментарем на адресу Тараса Степаненко: "Заява Шовковського, як мінімум, - безвідповідальна, як максимум - тягне за собою кримінальну відповідальність", - написав голкіпер.

"Поки чутно тільки гучне мовчання з приводу заяви пана Палкіна після матчу Зоря - Шахтар", - додав Шовковський.

Нагадаємо, що тоді Шовковський заявив, що Степаненку варто подумати про свою безпеку, він живе в Києві.

А нещодавно гендиректор Шахтаря Сергій Палкін сказав, що у арбітра Сергія Бойка проблеми з головою і психологією. Таку думку він озвучив після матчу Зоря - Шахтар (2:1).