Батько Луніна прояснив ситуацію щодо можливого переходу свого сина до іспанського Реала
|Олексій Лунін / footboom
18-річний голкіпер луганської Зорі наразі перебуває в розташуванні своєї команди.
Про це Олексій Лунін розповів, коментуючи інформацію про можливий перехід сина в Реал Сосьєдад.
"У ці дні Андрій перебуває в розташуванні Зорі на зборі в Туреччині і готується до продовження кар'єри в Україні. У нього чинний контракт із клубом, і Андрій залишається гравцем луганців", - сказав Лунін-старший.
"Усі розмови, які виникають навколо трансферу в Іспанію - не більше, ніж розмови", - запевнив батько голкіпера.
"Так, Андрій, як будь-який нормальний футболіст, хотів би спробувати свої сили в престижному європейському чемпіонаті. Він сам уже не раз говорив про це. Ну, а коли це трапиться, тільки одному Богу відомо", - цитує Олексія Луніна спортарена.
Нагадаємо, що в ЗМІ з'явилася інформація, ніби-то Лунін уже погодив особистий контракт із Реал Сосьєдадом.
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