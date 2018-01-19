Батько Луніна прояснив ситуацію щодо можливого переходу свого сина до іспанського Реала

Олексій Лунін / footboom

18-річний голкіпер луганської Зорі наразі перебуває в розташуванні своєї команди.

Про це Олексій Лунін розповів, коментуючи інформацію про можливий перехід сина в Реал Сосьєдад.

"У ці дні Андрій перебуває в розташуванні Зорі на зборі в Туреччині і готується до продовження кар'єри в Україні. У нього чинний контракт із клубом, і Андрій залишається гравцем луганців", - сказав Лунін-старший.

"Усі розмови, які виникають навколо трансферу в Іспанію - не більше, ніж розмови", - запевнив батько голкіпера.

"Так, Андрій, як будь-який нормальний футболіст, хотів би спробувати свої сили в престижному європейському чемпіонаті. Він сам уже не раз говорив про це. Ну, а коли це трапиться, тільки одному Богу відомо", - цитує Олексія Луніна спортарена.

Нагадаємо, що в ЗМІ з'явилася інформація, ніби-то Лунін уже погодив особистий контракт із Реал Сосьєдадом.