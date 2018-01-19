Ващук винен Гусєву 50 тис доларів, які не віддає вже 10 років

Владислав Ващук

Олег Гусєв збирається юридичним шляхом повернути гроші, які позичив екс-футболісту Динамо Владиславу Ващуку.

Про це повідомив голова профсоюзу футболістів Олег Печорний.

"Цей конфлікт тягнеться вже 10 років. У 2007 році Ващук позичив у Олега Гусєва 50 тисяч доларів і досі не віддав. Гусєв роками нагадував йому про цей борг, але Владислав відповідав, що поки не може його погасити", - розповів спеціаліст.

"Зрештою, Гусєву це набридло, він зрозумів, що самостійно свої гроші не поверне, і звернувся по допомогу в наш фонд. Тобто тепер цим боргом будемо займатися ми", - додав голова профсоюзу.

"Гусєв багато допомагає нашому фонду і сказав, що ці 50 тисяч доларів готовий віддати дітям. Тобто, якщо ми виб'ємо ці кошти, витратимо їх на допомогу дітям-переселенцям, з бідних сімей, хворим", - цитує Печорного Експрес.

Нагадаємо, що Ващук балотувався на посаду голови Федерації футболу міста Києва.