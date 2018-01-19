299 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 20:59
Ярмоленко не потрапив у стартовий склад Боруссії у матчі з Гертою
|Андрій Ярмоленко /BVB Twitter
Андрій Ярмоленко розпочне матч своєї Боруссії Д проти Герти у рамках 19-го туру Бундесліги на лавці запасних.
Дебютувати на легендарному Олімпійському стадіоні у Берліні українець може лише, якщо вийде на заміну.
Також варто зазначити, що ні у "старті", ні у списку запасних не виявилося лідера атак та бомбардира Боруссії П'єра-Емеріка Обамеянга.
Unsere Bank: Weidenfeller, Zagadou, Sahin, Yarmolenko, Isak, Akanji, Castro #bscbvb pic.twitter.com/W2tEDdEfHG— Borussia Dortmund (@BVB) 19 січня 2018 р.
Матч Герта - Боруссія розпочнеться о 21:30.
Нагадаємо, у попередньому матчі джмелів Ярмоленко зіграв не кращим чином, змарнувавши декілька вигідних моментів.
Раніше повідомлялося, що у Боруссії розповіли, що очікують від Ярмоленка.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
19.01.2018
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua