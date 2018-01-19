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19.01.2018  20:59

Ярмоленко не потрапив у стартовий склад Боруссії у матчі з Гертою

 Андрій Ярмоленко /BVB Twitter

Андрій Ярмоленко розпочне матч своєї Боруссії Д проти Герти у рамках 19-го туру Бундесліги на лавці запасних.

Дебютувати на легендарному Олімпійському стадіоні у Берліні українець може лише, якщо вийде на заміну. 

Також варто зазначити, що ні у "старті", ні у списку запасних не виявилося лідера атак та бомбардира Боруссії П'єра-Емеріка Обамеянга.  

Матч Герта - Боруссія розпочнеться о 21:30.

Нагадаємо, у попередньому матчі джмелів Ярмоленко зіграв не кращим чином, змарнувавши декілька вигідних моментів

Раніше повідомлялося, що у Боруссії розповіли, що очікують від Ярмоленка
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