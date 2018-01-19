В Іспанії впевнені, що Роналду не повернеться в Манчестер Юнайтед

Криштіану Роналду не буде повертатися із Реала в Манчестер Юнайтед, про можливість чого повідомлялося раніше.

У цьому впевнено іспанське видання Marca.

Згідно із інформаціією гучному поверненню португальця завадив трансфер Алексіса Санчеса із Арсенала в МЮ: керманич червоних дияволів Жозе Моурінью вважає недоцільним витрачатися на Роналду, якщо у його розпорядженні з'явився форвард збірної Чилі.

Більше того, ЗМІ стверджує, що Санчес візьме в МЮ 7-й номер, який, як відомо любить Криштіану Роналду.

Раніше повідомлялося, що президент Реала відмовився підвищувати зарплату Роналду до рівня Ліонеля Мессі в Барселоні.

Як відомо, сестра Роналду емоційно заступилася за брата, нагадавши усім про його здобутки у футболі.