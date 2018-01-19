175 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 22:08
В Іспанії впевнені, що Роналду не повернеться в Манчестер Юнайтед
Криштіану Роналду не буде повертатися із Реала в Манчестер Юнайтед, про можливість чого повідомлялося раніше.
У цьому впевнено іспанське видання Marca.
Згідно із інформаціією гучному поверненню португальця завадив трансфер Алексіса Санчеса із Арсенала в МЮ: керманич червоних дияволів Жозе Моурінью вважає недоцільним витрачатися на Роналду, якщо у його розпорядженні з'явився форвард збірної Чилі.
Більше того, ЗМІ стверджує, що Санчес візьме в МЮ 7-й номер, який, як відомо любить Криштіану Роналду.
Раніше повідомлялося, що президент Реала відмовився підвищувати зарплату Роналду до рівня Ліонеля Мессі в Барселоні.
Як відомо, сестра Роналду емоційно заступилася за брата, нагадавши усім про його здобутки у футболі.
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