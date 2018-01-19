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19.01.2018  22:48

Призетко розповів про плани Полісся на зимову перерву

 Житомиряни проведуть збори у Львові та Вінниці/ФК Полісся

Житомирське Полісся у зимову перерву проведе чотири збори. 

Перед стартом першості у Другій лізі команда буде не тільки тренуватися та грати спаринги, а й візьме участь у турнірі у Київській області, повідомив головний тренер Олександр Призетко. 

Вже 20 січня житомиряни відправляться на 10-денний збір у Вінницю.

"Перший збір буде селекційним. Нам потрібно проглянути групу людей, які зараз знаходяться в клубі на контракті, а також місцевих футболістів, які хочуть грати в команді і гравців, які самі виявили бажання потрапити в команду, - розповів Призетко.

"Окрім фізичної підготовки, у Вінниці планується багато ігор, як між собою, так і зі спаринг-партнерами, якщо ми їх знайдемо", - цитує керманича офіційна сторінка Полісся.

З 5 по 15 лютого підопічні Призетка та його помічника Максима Калиниченка тренуватимуться у Львові, а у рамках третього збора візьмуть участь у турнірі. 

Де і коли пройде заключний етап підготовки до весняної частини сезону, поки невідомо. 

Нагадаємо, Призетко очолив Полісся після того, як попередній керманич Володимир Мазяр залишив житомирську команду.


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