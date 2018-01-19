Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
65 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
19.01.2018  23:51

Марсель здобув перемогу у матчі 22-го туру чемпіонату Франції, вийшовши на 2-е місце

 Марсель вийшов на друге місце/twitter.com/om_officiel

Марсель обіграв Кан 2:0 на виїзді у рамках 22-го туру першості Франції. 

Завдяки перемозі Олімпік вийшов на друге місце, випередивши Ліон на два очки.

Проте у одноклубників Марселя є гра у запасі. Втім, здобути залікові бали у поєдинку проти ПСЖ буде дуже складним завданням.

Додамо, що гра Ліон - ПСЖ відбудеться о 22:00 у неділю 21 січня. 

Чемпіонат Франції 

22-й тур

19 січня

Кан - Марсель - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 55, пенальті Пайет, 0:2 - 74 Товен. 

Раніше повідомлялося, що у попередньому турі Марсель здолав Страсбур.

 

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 21 18 2 1 67-15 56
+1 2 Марсель 22 14 5 3 45-22 47
-1 3 Ліон 21 13 6 2 49-21 45
  4 Монако 21 13 4 4 48-21 43
  5 Нант 21 10 4 7 19-20 34
  6 Ніцца 21 9 4 8 27-31 31
  7 Генгам 21 8 5 8 23-26 29
  8 Монпельє 21 6 10 5 18-14 28
  9 Ренн 21 8 4 9 26-30 28
  10 Кан 22 8 3 11 14-24 27
  11 Діжон 21 7 4 10 29-42 25
  12 Страсбур 21 6 6 9 24-35 24
  13 Бордо 21 6 5 10 23-31 23
  14 Сент-Етьєн 21 6 5 10 20-36 23
  15 Анже 21 4 10 7 25-31 22
  16 Ам'єн 21 6 4 11 17-23 22
  17 Лілль 21 6 4 11 19-32 22
  18 Труа 21 6 3 12 21-31 21
  19 Тулуза 21 5 5 11 19-30 20
  20 Метц 21 4 3 14 17-35 15
Читай також
Марсель розгромив Ренн, Монако втратив очки з Монпельє. Матчі 20-го туру чемпіонату Франції
Ліон переміг Марсель. Інші матчі 18-го туру чемпіонату Франції
Неймар - ТОП. Ви бачили, що він витворяє на тренуваннях ПСЖ? (18+)
ПСЖ познущався над Діжоном. Інші матчі 21 туру чемпіонату Франції


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
00:10
Футбол. Хетафе та Атлетик зіграли у результативну нічию у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії
19.01.2018
23:51
Футбол. Марсель здобув перемогу у матчі 22-го туру чемпіонату Франції, вийшовши на 2-е місце
23:29
Футбол. Боруссія зіграла внічию із Гертою у матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини, Ярмоленко вийшов на заміну
22:48
Футбол. Призетко розповів про плани Полісся на зимову перерву
22:25
Теніс. Костюк хоче зіграти у Fed Cup за збірну України
22:08
Футбол. В Іспанії впевнені, що Роналду не повернеться в Манчестер Юнайтед
21:45
Теніс. Українець наблизився до титулу на турнірі в Німеччині
21:27
Баскетбол. БІПА із сиреною вирвала перемогу над Запоріжжям, Хімік здолав Миколаїв. Матчі Суперліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!