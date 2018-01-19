65 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.01.2018 23:51
Марсель здобув перемогу у матчі 22-го туру чемпіонату Франції, вийшовши на 2-е місце
|Марсель вийшов на друге місце/twitter.com/om_officiel
Марсель обіграв Кан 2:0 на виїзді у рамках 22-го туру першості Франції.
Завдяки перемозі Олімпік вийшов на друге місце, випередивши Ліон на два очки.
Проте у одноклубників Марселя є гра у запасі. Втім, здобути залікові бали у поєдинку проти ПСЖ буде дуже складним завданням.
Додамо, що гра Ліон - ПСЖ відбудеться о 22:00 у неділю 21 січня.
⏱️C'EST TERMINÉ⏱️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 19 січня 2018 р.
L'OM gagne son 4⃣ match d'affilée en @Ligue1Conforama et se place provisoirement 2e du championnat😇 #SMCOM 0⃣-2⃣ pic.twitter.com/cx5Vm1x4nO
Чемпіонат Франції
22-й тур
19 січня
Кан - Марсель - 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 55, пенальті Пайет, 0:2 - 74 Товен.
Раніше повідомлялося, що у попередньому турі Марсель здолав Страсбур.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|18
|2
|1
|67-15
|56
|+1
|2
|Марсель
|22
|14
|5
|3
|45-22
|47
|-1
|3
|Ліон
|21
|13
|6
|2
|49-21
|45
|4
|Монако
|21
|13
|4
|4
|48-21
|43
|5
|Нант
|21
|10
|4
|7
|19-20
|34
|6
|Ніцца
|21
|9
|4
|8
|27-31
|31
|7
|Генгам
|21
|8
|5
|8
|23-26
|29
|8
|Монпельє
|21
|6
|10
|5
|18-14
|28
|9
|Ренн
|21
|8
|4
|9
|26-30
|28
|10
|Кан
|22
|8
|3
|11
|14-24
|27
|11
|Діжон
|21
|7
|4
|10
|29-42
|25
|12
|Страсбур
|21
|6
|6
|9
|24-35
|24
|13
|Бордо
|21
|6
|5
|10
|23-31
|23
|14
|Сент-Етьєн
|21
|6
|5
|10
|20-36
|23
|15
|Анже
|21
|4
|10
|7
|25-31
|22
|16
|Ам'єн
|21
|6
|4
|11
|17-23
|22
|17
|Лілль
|21
|6
|4
|11
|19-32
|22
|18
|Труа
|21
|6
|3
|12
|21-31
|21
|19
|Тулуза
|21
|5
|5
|11
|19-30
|20
|20
|Метц
|21
|4
|3
|14
|17-35
|15
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