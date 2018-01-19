Марсель здобув перемогу у матчі 22-го туру чемпіонату Франції, вийшовши на 2-е місце

Марсель вийшов на друге місце/twitter.com/om_officiel

Марсель обіграв Кан 2:0 на виїзді у рамках 22-го туру першості Франції.

Завдяки перемозі Олімпік вийшов на друге місце, випередивши Ліон на два очки.

Проте у одноклубників Марселя є гра у запасі. Втім, здобути залікові бали у поєдинку проти ПСЖ буде дуже складним завданням.

Додамо, що гра Ліон - ПСЖ відбудеться о 22:00 у неділю 21 січня.

Чемпіонат Франції

22-й тур

19 січня

Кан - Марсель - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 55, пенальті Пайет, 0:2 - 74 Товен.

Раніше повідомлялося, що у попередньому турі Марсель здолав Страсбур.