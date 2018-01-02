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02.01.2018  13:21

Ліверпуль встановив клубний рекорд епохи Клоппа

Юрген Клопп

Ліверпуль, перемігши Бернлі в матчі 22 туру АПЛ, продовжив свою безпрограшну серію.

Зараз серія Ліверпуля без поразок становить 16 матчів у всіх турнірах.

Ліверпульці перемогли в 11 матчах та ще 5 поєдинків зіграли внічию.

Це найдовша безпрограшна серія мерсисайдців під керівництвом головного тренера Юргена Клоппа.

Нагадаємо, що нещодавно Ліверпуль підписав рекордний контракт із захисником.
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