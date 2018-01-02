Адебайор: Манчіні - найгірший, а Моурінью - найкращий

Еммануель Адебайор

Екс-форвард Манчестер Сіті Еммануель Адебайор, який захищає нині кольори турецького Істанбул ББ, невисокої думки про тренерські таланти Роберто Манчіні.

Про це зізнався сам форвард виданню AS.

"Яке у мене думка про Манчіні? Роберто - найгірший тренер з тих, з ким мені доводилося працювати в одній команді", - зазначив тоголезець.

"Говорячи про кращого тренера, я виділю Жозе Моурінью. У цього тренера неймовірна пристрасть до гри", - цитує Адебайора ua-football.

Нагадаємо, Адебайор в 2009-2011 роках виступав за Манчестер Сіті під керівництвом Манчіні.

Раніше повідомлялося, що Тимощук може увійти до штабу Манчіні в Зеніті.