160 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 14:51
Адебайор: Манчіні - найгірший, а Моурінью - найкращий
|Еммануель Адебайор
Екс-форвард Манчестер Сіті Еммануель Адебайор, який захищає нині кольори турецького Істанбул ББ, невисокої думки про тренерські таланти Роберто Манчіні.
Про це зізнався сам форвард виданню AS.
"Яке у мене думка про Манчіні? Роберто - найгірший тренер з тих, з ким мені доводилося працювати в одній команді", - зазначив тоголезець.
"Говорячи про кращого тренера, я виділю Жозе Моурінью. У цього тренера неймовірна пристрасть до гри", - цитує Адебайора ua-football.
Нагадаємо, Адебайор в 2009-2011 роках виступав за Манчестер Сіті під керівництвом Манчіні.
Раніше повідомлялося, що Тимощук може увійти до штабу Манчіні в Зеніті.
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