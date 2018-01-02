243 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 15:56
Копенгаген попрощався з Вербичем розмістивши відео з шедевральними голами словенця
|Беньямін Вербич
Футбольний клуб Копенгаген попрощався зі своїм вже колишнім хавбеком Беньяміном Вербичем.
Відео з усіма 22 голами дацький клуб опублікуав на своєму каналі в Youtube.
Нагадаємо, 24-річний словенець у 99 матчах за Копенгаген забив 22 голи і зробив 15 асистів.
Динамо віддало за Вербича 4 мільйони євро, що вдвічі більше, ніж його оцінює Transfermarkt.
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