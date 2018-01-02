Копенгаген попрощався з Вербичем розмістивши відео з шедевральними голами словенця

Беньямін Вербич

Футбольний клуб Копенгаген попрощався зі своїм вже колишнім хавбеком Беньяміном Вербичем.

Відео з усіма 22 голами дацький клуб опублікуав на своєму каналі в Youtube.

Нагадаємо, 24-річний словенець у 99 матчах за Копенгаген забив 22 голи і зробив 15 асистів.

Динамо віддало за Вербича 4 мільйони євро, що вдвічі більше, ніж його оцінює Transfermarkt.