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02.01.2018  15:56

Копенгаген попрощався з Вербичем розмістивши відео з шедевральними голами словенця

Беньямін Вербич

Футбольний клуб Копенгаген попрощався зі своїм вже колишнім хавбеком Беньяміном Вербичем.

Відео з усіма 22 голами дацький клуб опублікуав на своєму каналі в Youtube.

Нагадаємо, 24-річний словенець у 99 матчах за Копенгаген забив 22 голи і зробив 15 асистів.

Динамо віддало за Вербича 4 мільйони євро, що вдвічі більше, ніж його оцінює Transfermarkt.
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